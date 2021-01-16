رئيس بلدية كفرحزير تسلم 3 أجهزة تنفس إصطناعي أميركية الصنع

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إستلم رئيس بلدية كفرحزير فوزي يعقوب المعلوف ثلاثة أجهزة تنفس إصطناعي أميركية الصنع،مرسلة بواسطة البريد السريع.وشكر يعقوب الذين تبرّعوا بها لصالح أبناء بلدتهم، وطلب ممّن يحتاج إلى استعمالها من أبناء كفرحزير الإتصال به بواسطة أحد أفراد عائلة المحتاج وتقديم تقرير طبّي مفصّل يبرز حاجة المريض إليها وطريقة إستعمالها، بالإضافة إلى صورة عن هوية المريض،على أن يُصار بعدها إلى تسليمه الآلة حتى انتفاء الحاجة إليها.كما أوضح المعلوف أن البلدية بصدد التزوّد بعدد آخر من هذه المعدات الطبية بالإضافة إلى أجهزة قياس الأوكسجين ليُصار إلى وضعها بتصرّف أصحاب الحاجة.وإذ شدّد على ضرورة إلتزام الجميع بتدابير الوقاية القصوى لتجنّب الإصابة بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والإمتناع عن المخالطة وإقامة التجمّعات والجلسات غير الضرورية، تمنّى الشفاء السريع لجميع المرضى،والصحة والسلامة وراحة البال لجميع أبناء كفرحزير في الوطن والمهجر.