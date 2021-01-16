أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 05:43
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بري وقع القوانين التي اقرها المجلس النيابي واودعها رئاسة الحكومة

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بري وقع القوانين التي اقرها المجلس النيابي واودعها رئاسة الحكومة
Lebanon News
  • وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة، وفي مقدمها، القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء.
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