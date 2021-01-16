أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 05:43
16/01/2021 05:43:03
بري وقع القوانين التي اقرها المجلس النيابي واودعها رئاسة الحكومة
بري وقع القوانين التي اقرها المجلس النيابي واودعها رئاسة الحكومة
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LBCI News Lebanon
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي اقرها المجلس النيابي في جلسة امس الجمعة، وفي مقدمها، القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا واودعها رئاسة مجلس الوزراء.
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