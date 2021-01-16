أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 08:54
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مع محاولة ادخال مريض الى المستشفى... تلاسن بين طبيب والصليب الاحمر

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Lebanon News
نشرت صفحة "وينية الدولة" فيديو يظهر حصول تلاسن بين طبيب في مستشفى قبرشمون ومتطوعين في الصليب الاحمر، وذلك، على خلفية محاولة ادخال احد المرضى الى المستشفى.

وأكد الصليب الاحمر للـLBCI صحة الفيديو وان هذا الامر يتكرر يومياً بسبب الاكتظاظ في المستشفيات.
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