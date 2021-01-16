أخبار لبنان 16 كانون الثاني 2021 - 08:54 16/01/2021 08:54:00 مع محاولة ادخال مريض الى المستشفى... تلاسن بين طبيب والصليب الاحمر

مع محاولة ادخال مريض الى المستشفى... تلاسن بين طبيب والصليب الاحمر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصليب الاحمر,المستشفى,مع محاولة ادخال مريض الى المستشفى... تلاسن بين طبيب والصليب الاحمر

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

نشرت صفحة "وينية الدولة" فيديو يظهر حصول تلاسن بين طبيب في مستشفى قبرشمون ومتطوعين في الصليب الاحمر، وذلك، على خلفية محاولة ادخال احد المرضى الى المستشفى.



وأكد الصليب الاحمر للـLBCI صحة الفيديو وان هذا الامر يتكرر يومياً بسبب الاكتظاظ في المستشفيات. الإعلان

الإعلان