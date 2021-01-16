كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟

ما زال لبنان يعاني من ارتفاع اعداد اصابات كورونا وحتى الوفيات. وأمام الارقام المقلقة يبقى الالتزام بالمنازل الحل الامثل.اما استثناءات الخروج في اليوم الثالث على قرار الاقفال العام فتابعتها القوى الامنية من خلال مختلف الحواجز التي نظمتها.