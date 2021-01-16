أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 08:56
16/01/2021 08:56:15
كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟
كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟
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LBCI News Lebanon
ما زال لبنان يعاني من ارتفاع اعداد اصابات كورونا وحتى الوفيات. وأمام الارقام المقلقة يبقى الالتزام بالمنازل الحل الامثل.
اما استثناءات الخروج في اليوم الثالث على قرار الاقفال العام فتابعتها القوى الامنية من خلال مختلف الحواجز التي نظمتها.
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