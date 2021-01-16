أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2021 - 08:56
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كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟

كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقفال,قوى الامن, كيف يبدو المشهد في اليوم الثالث من الاقفال؟
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Lebanon News
ما زال لبنان يعاني من ارتفاع اعداد اصابات كورونا وحتى الوفيات. وأمام الارقام المقلقة يبقى الالتزام بالمنازل الحل الامثل. 

اما استثناءات الخروج في اليوم الثالث على قرار الاقفال العام فتابعتها القوى الامنية من خلال مختلف الحواجز التي نظمتها.
 
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