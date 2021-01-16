الشيعي الاعلى: إدراج العتبة الرضوية ضمن قائمة الإرهاب إنتهاك للقوانين والاعراف الدولية

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استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، "العقوبات الأميركية الجائرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمادت في طغيانها بإدراج العتبة الرضوية المقدسة ضمن قائمة الإرهاب"، لافتا الى أن "هذا القرار يشكل استهدافا للمقدسات الدينية وسلوكا عدوانيا خطيرا غير مسبوق يستفز مشاعر المسلمين وينتهك القوانين والاعراف الدولية والقيم الدينية والثقافية".وطالب المجلس الادارة الاميركية بـ "التراجع عن هذا القرار اللاشرعي وغير الاخلاقي وبالتخلي عن هذا السلوك العدواني لما تمثله العتبة الرضوية من قيمة دينية وثقافية للمسلمين في العالم وقيمة ثقافية وإنسانية عالمية".ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" إلى "إدانة هذا القرار من منطلق تحمل مسؤوليتها في حفظ هذا المعلم الثقافي ودوره التربوي ومكانته العلمية والحضارية".