ميقاتي: الاعتذار ليس على مفكرتي حتى الآن

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أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن "الاعتذار ليس على مفكرتي حتى الآن والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ."وقال خلال مقابلة عبر تلفزيون "الحدث": "هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة".واشار الى أن رئيس الجمهورية يعي جيدًا أين تكمن العراقيل، ويجب وجود حكومة بالحد الأدنى لوقف الانهيار وبعض المعنيين يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف.وبالنسبة لقضية انفجار المرفأ، لفت الى ان "لا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة بملف انفجار المرفأ وطريقة استدعاء رئيس الوزراء المستقيل أظهرته وكأنه متهم".وحول السفن الإيرانية، قال ميقاتي: "لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وأي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده".