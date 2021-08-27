أخبار لبنان
27 آب 2021 - 15:22
27/08/2021 15:22:57
كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1124 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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للاطلاع على كيفية توزع الاصابات الجديدة بحسب المناطق
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