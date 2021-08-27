أخبار لبنان
27 آب 2021 - 15:22
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كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟

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كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق؟
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1124 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

***للاطلاع على كيفية توزع الاصابات الجديدة بحسب المناطق اضغط هنا
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