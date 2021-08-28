ميقاتي مستمر في مساعيه بعدما قدّم تشكيلته الحكومية..

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قبيل اجتماعه الاخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قرر مسبقا عدم الادلاء باي تصريح او الاعلان بانه قدم تشكيلة حكومية الى الرئيس عون، لحرصه على استمرار التشاور الهادئ بشأن التشكيلة وعدم ادخال تعقيدات اضافية على عملية التأليف، لكن "مصادر ما" في قصر بعبدا سارعت الى تسريب خبر الزيارة وما سيحمله الرئيس ميقاتي معه الى احدى وسائل الاعلام، بعد دقائق معدودة من تحديد الموعد. كما سارعت "المصادر ذاتها" بعد اللقاء الى "ضخ الاجواء الملبدّة عن افخاخ وقيود زرعها الرئيس للمكلف" في محاولة واضحة لتحميله مسؤولية العرقلة. لكن ما قاله الرئيس المكلف امس حدد الموقف الصحيح، وصوّر الامور، تاركا الباب مفتوحا على النقاش الايجابي"، وذلك بحسب ما ذكر موقع "".وبحسب معلومات الموقع ايضا فان الرئيس ميقاتي سيواصل في عطلة نهاية الاسبوع اتصالاته ولقاءاته، فيما امتنع عن الاجابة عن اي سؤال يتعلق بامكان زيارته قصر بعبدا قريبا، مكتفيا بالقول" مستمر في مهمتي بتشكيل الحكومة والامور مرهونة باوقاتها".