أخبار لبنان
28 آب 2021 - 03:24
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هارون للـLBCI: هناك أدوية كثيرة لم تتسلمها المستشفيات ولكن لدينا شعور أنها موجودة

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هارون للـLBCI: هناك أدوية كثيرة لم تتسلمها المستشفيات ولكن لدينا شعور أنها موجودة
Lebanon News
اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن ""الكثير من الأدوية غير موجودة ولا يتم تسلميها".
وأكد هارون في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "طريقة دعم الأودية والمحروقات منذ البداية كانت خطأ".
 
ولفت الى انه "لم نجد أي حلحلة في موضوع الأدوية للمستشفيات"، مؤكداً "أننا نعمل منذ 3 أسابيع على تأمين المازوت ونحن نشتري من السوق السوداء، فأصبحت هذه المسألة كارثة على المريض".
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وأشار الى أن "كل القطاعات تعاني ومع هذه الدولة وهؤلاء المسؤولين، لا يمكن التغيير"، موضحاً ان "الحل الوحيد هو الدعم الخارجي".










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