البراكس للـLBCI: إجبار المحطات على بيع مخزونها بالكامل فور تسلمها له يشجع السوق السوداء عن غير قصد

إنتقد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان د.جورج البراكس فرض المراجع المختصة على المحطات التي تفتح يوميًا، بيع مخزونها بالكامل فور تسلمها له، مما يضطرها إلى الإقفال عدة أيام لحين تسلمها البنزين مجددًا وترك زبائنها يتدبرون أمرهم.



واعتبر أن هذا الأمر يشجع السوق السوداء ويغذيها عن غير قصد.



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وفي حديثه عن وضع أصحاب المحطات خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، رأى البراكس أنهم يقعون ضحية تجارة السوق السوداء.ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة أمنية مشتركة مركزها السرايا الحكومية لمكافحة تجارة المحروقات غير القانونية.وعن المازوت غير المدعوم المخصص لبعض القطاعات، أشار إلى أنه يمنع بيعه على المحطات.