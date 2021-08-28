انقطاع شامل للكهرباء في بعلبك ومنطقتها

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غاب التيار الكهربائي مجددا عن بعلبك ومنطقتها منذ يومين، وتتهددها العتمة الشاملة بعدما قاربت كميات المازوت على النفاد في خزانات مولدات الاشتراك.وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنّ سبب الانقطاع مرده إلى ربط محطة تحويل بعلبك الرئيسية بمعمل الزهراني الحراري، الذي انخفض انتاجه إلى حوالى 150 ميغاوات، وهذه الكمية بالكاد تكفي منطقة الجنوب، في حين عزلت منطقة بعلبك منذ فصل الربيع الفائت عن معمل دير عمار، بعد أن أسقطت الرياح العاتية عمود التوتر 220000 K. V. A في محلة دير نبوح بين منطقتي القبيات والهرمل.وأشار الى أن الحل لمشكلة الكهرباء في قضاء بعلبك والبقاع الشمالي، بتكليف متعهد تركيب عمود توتر في دير نبوح ووصل بعلبك بدير عمار مجددا، مع الإشارة إلى وجود عمود توتر احتياط في محطة اللبوة يمكن الاستعانة به لهذه الغاية، أو بتشغيل معمل بعلبك الحراري المتوقف عن العمل رغم جهوزيته.