أخبار لبنان
28 آب 2021 - 04:37
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رئيس بلدية مغدوشة: ما جرى بالامس بين شبان من عنقون وبلدتنا مرفوض

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رئيس بلدية مغدوشة: ما جرى بالامس بين شبان من عنقون وبلدتنا مرفوض
Lebanon News
أكد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان في تصريح أنه "لن يسمح لأحد بالتطاول على أبناء بلدته ولا الاعتداء عليهم ولا على ممتلكاتهم"، رافضا ما جرى أمس بين شبان من بلدة عنقون وآخرين من مغدوشة على خلفية تعبئة البنزين، والذي أدى إلى سقوط 6 جرحى.

وشدد على "ضرورة التزام الإجراءات التي فرضتها البلدية لجهة حفظ الأمن ومنع ركن السيارات على الطرق المؤدية إلى محطات المحروقات خارج أوقات فتح أبواب هذه المحطات، نظرا للازدحام وعرقلة السير الذي تتسبب به".
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ونبه يونان الى "ضرورة وجود السائق داخل السيارة، وإلا سيصار إلى نقلها من مكانها وحجزها وتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب السيارات".
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