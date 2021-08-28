أخبار لبنان
28 آب 2021 - 05:59
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وزير الإتصالات: لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج أو الخدمات الأخرى

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وزير الإتصالات: لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج أو الخدمات الأخرى
Lebanon News
أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، أو تعرفة التخابر أو الإنترنت.

وشدد على أن الدافع الوحيد لقراره بعدم رفع الأسعار نابع من تحسسه بمعاناة أبناء وطنه ووقوفه إلى جانبهم في هذه الأزمة الإقتصادية القاتلة.
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ورأى أنه الوقت الملائم لنستعمل ما يقال عنه منجم الذهب لمصلحة الشعب اللبناني كي يستطيع أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة جدًا في تاريخ بلاده.

واعتبر أن حتى ولو لم يحقق القطاع الأرباح المرجوة منه، إلا أنه على الأقل يكون ساهم في دعم صمود اللبنانيين في هذه الفترة.
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