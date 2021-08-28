وزير الإتصالات: لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج أو الخدمات الأخرى

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أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، أو تعرفة التخابر أو الإنترنت.وشدد على أن الدافع الوحيد لقراره بعدم رفع الأسعار نابع من تحسسه بمعاناة أبناء وطنه ووقوفه إلى جانبهم في هذه الأزمة الإقتصادية القاتلة.ورأى أنه الوقت الملائم لنستعمل ما يقال عنه منجم الذهب لمصلحة الشعب اللبناني كي يستطيع أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة جدًا في تاريخ بلاده.واعتبر أن حتى ولو لم يحقق القطاع الأرباح المرجوة منه، إلا أنه على الأقل يكون ساهم في دعم صمود اللبنانيين في هذه الفترة.