إليكم المشهد

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LBCI News Lebanon

من مفارقات الانتظار أمام محطات البنزين، عروس تنتظر تعبئة سيارة الزفاف عند احدى المحطات في القمون عند مدخل طرابلس.