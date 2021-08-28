أخبار لبنان
28 آب 2021 - 13:44
28/08/2021 13:44:00
عروس تنتظر تعبئة سيارة الزفاف عند احدى المحطات
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LBCI News Lebanon
من مفارقات الانتظار أمام محطات البنزين، عروس تنتظر تعبئة سيارة الزفاف عند احدى المحطات في القمون عند مدخل طرابلس.
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