أخبار لبنان
28 آب 2021 - 11:59
Back

آخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط

آخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط Lebanon, news ,lbci ,أخبار وليد جنبلاط,نبيه بري,آخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط
episodes
آخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط
Lebanon News
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وبعد اللقاء غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً