آخر المستجدات السياسية بين بري وجنبلاط

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وبعد اللقاء غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح.