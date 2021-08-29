وزارة الخارجية: لبنان يأسف لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب ويدعو للتضامن والتكافل بين الدول العربية

الإعلان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان أسف لما آلت اليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويؤكد حرصه وهو العضو المؤسس في جامعة الدول العربية، والملتزم مواثيقها، على تعزيز الأخوّة والتعاون بين الدّول الأعضاء.كما يكرر موقفه الثابت والتاريخي بالدعوة الى التضامن والتكافل بين كافة الدّول العربية، لما لها من مصالح مشتركة للتصّدّي للتحديات التي تواجه الأمّة جمعاء. إن لبنان الذي يرتبط بعلاقات أخوية متينة مع الجزائر والمغرب يتمنى الخير للبلدين.ويأمل أن يتمكنا من معالجة أسباب الخلاف بينهما بالوسائل الأخوية والدبلوماسية وعلى قاعدة الإحترام المتبادل لسيادة كل منهما وحفظ مصالح البلدين بما يؤمن عودة العلاقة بينهما الى مجراها الطبيعي.