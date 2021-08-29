أخبار لبنان 29 آب 2021 - 04:33 29/08/2021 04:33:41 وزير الصحة للـLBCI: باشرنا بالمداهمات بعد أن تسلمنا فواتير الادوية المدعومة من مصرف لبنان منذ أسبوعين

وزير الصحة للـLBCI: تبين على الـMediTrack أن هناك آلاف الاصناف من الادوية المخزمة في المستودعات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار احتكار, ادوية,حمد حسن,وزير الصحة للـLBCI: تبين على الـMediTrack أن هناك آلاف الاصناف من الادوية المخزمة في المستودعات

LBCI News Lebanon





وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن مصرف لبنان سلمه فواتير الادوية المدعومة منذ أسبوعين، قائلا: "وجهت كتابا الى حاكم مصرف لبنان منذ شهرين لكننا لم نحصل على اي تجاوب، قمنا بضغط بشكل او بآخر واتصالات، حتى تسلمنا جداول المدفوعات للوكلاء".

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وأشار الى أنه عندما تسلم الفواتير المدعومة من مصرف لبنان باشر بالمداهمات وبمطابقة الموجودات مع الـMediTrack لديه.



وقال: "نحن نقوم بجرد الادوية خارج المؤسسات الصيدلانية ونقدمها الى القضاء وهو الذي يحدد الى أين توزع"، لافتا الى ان القضاء يتوسع بالتحقيقات ويحدد اذا كان هناك ارتكاب أو احتكار أو اتجار. أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال أنه تبين على الـMediTrack أن هناك آلاف الاصناف من الادوية المخزمة في المستودعات، مؤكدا أن الاصناف الموجودة بكميات تريح السوق.وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن مصرف لبنان سلمه فواتير الادوية المدعومة منذ أسبوعين، قائلا: "وجهت كتابا الى حاكم مصرف لبنان منذ شهرين لكننا لم نحصل على اي تجاوب، قمنا بضغط بشكل او بآخر واتصالات، حتى تسلمنا جداول المدفوعات للوكلاء".وأشار الى أنه عندما تسلم الفواتير المدعومة من مصرف لبنان باشر بالمداهمات وبمطابقة الموجودات مع الـMediTrack لديه.وقال: "نحن نقوم بجرد الادوية خارج المؤسسات الصيدلانية ونقدمها الى القضاء وهو الذي يحدد الى أين توزع"، لافتا الى ان القضاء يتوسع بالتحقيقات ويحدد اذا كان هناك ارتكاب أو احتكار أو اتجار.



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