اللواء ابرهيم في وزارة الطاقة ... ماذا أبلغ فياض؟ (فيديو)

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استعرض المدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال زيارته وزير الطاقة والمياه وليد فياض في الوزارة، للتطورات الجديدة التي رافقت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دولة العراق للبحث في إمكانية تمديد التعاون معها فور إنتهاء العقود الحالية، سعياً الى زيادة الكميات الشهرية التي ترفع من ساعات التغذية اليومية لمؤسسة كهرباء لبنان وإستدامتها.وأبلغ اللواء ابراهيم الوزير فياض خلال اللقاء إستعداد المسؤولين العراقيين تمديد هذا الإتفاق، كما عبروا عن موقف ايجابي لناحية رغبتهم الإلتزام بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة.وسيتوجه الوزير فياض الى العراق من أجل توقيع الإتفاقيات الضرورية عندما يتم التفاهم على آلية التعاون للمستقبل، كاشفاً بالتوازي عن المساعي المبذولة لزيادة حصة لبنان من الغاز المصري وهو ما سيؤدي الى تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان على إنتاج المزيد من الطاقة.