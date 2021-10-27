لجان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لعدم استعمال هذه الجريمة ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض

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أكدت لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت على تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء "أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات"، مشدّدة على ضرورة مثول كل المطلوبين، بدون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.كما حذّرت اللجان في بيان من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه الثلاثاء ٢٦ تشرين الأوّل ٢٠٢١.وابدت أسفها في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، معتبرة أنه مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة.