قرداحي عن مطالبته بالاستقالة: انا جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار لوحدي

الإعلان

أكد وزير الاعلام جورج قرداحي انه لا يجوز أن يكون هناك من يملي عليهم ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدم"، وقال: "عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار لوحدي على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح".واستغرب، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، من أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم عليه، معتبرا أنه منذ تعيينه وزيرا حاولوا تصوير وكأنه جئت لقمع الإعلام.وأعلن قرداحي ان الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعيينه وزيرا بعدة أسابيع، مشيرا الى ان مواقفه في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة بها، وبما أنه وزير في الحكومة هو يلتزم بسياستها.وقال: "أنا ضد الحروب العربية - العربية وما قلته عن اليمن هو بمثابة صداقة مع هذه الدول ومن يتهمني بمعاداة السعودية هو أمر مرفوض، اختلفت سابقا بالرأي معهم وخسرت عملي في MBC ولست ناكرا للجميل".من جهته، اعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ان ما تعرض له الوزير قرداحي من نقد هو كلام في غير مكانه، مشيرا الى ان قرداحي شارك في صياغة البيان الوزاري الذي تطرق إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية وهو ملتزمه، والمقابلة التي أجريت معه سبقت توليه لمنصبه، ولبنان يحترم الحرية.