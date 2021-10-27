الخارجية اليمنية دعت الحكومة اللبنانية الى توضيح موقفها من تصريحات وزير الاعلام

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نقلت السفارة اليمنية في بيروتعن وزارة الخارجية اليمنية قوله إنها "تابعت باستنكار بالغ واستهجان شديد، التصريحات الاعلامية الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني، في أحد البرامج التلفزيونية"، معتبرةً أنها "خروج عن الموقف اللبناني الواضح التي عبرت عنه الحكومات اللبنانية المتعاقبة، عبر إدانتها للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، ودعمها لكافة قرارات الجامعة العربية وللقرارات الاممية ذات الصلة".وأعربت الوزارة، بحسب بيان وزعته السفارة اليمنية، عن "استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية اللبنانية، وتتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وانقلابها على الحكومة الشرعية، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام، في تحد واضح للقرارات الاممية كافة، داعية الحكومة اللبنانية الى توضيح موقفها من هذه التصريحات التي لا تخدم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين".