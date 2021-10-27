أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 11:21
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لجنة المؤشر تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الأجور في القطاع الخاص

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لجنة المؤشر تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الأجور في القطاع الخاص
Lebanon News
في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار ومعه أسعار كل السلع والخدمات، التأمت لجنة المؤشر لأول مرة منذ سنوات برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم.

وقررت اللجنة استكمال النقاش العلمي  للوصول لتحديد حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص.

وقد ردت المصادر هذا التمهل إلى ارتباط ملف الحد الأدنى بعوامل أخرى كالإيجارات التي ستتأثر سلبًا في ظل عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.
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وفيما أقرت اللجنة عدة ملفات كالمنح المدرسية وبدل النقل اليومي، أجلت البت بمبلغ مواجهة الطوارىء الإقتصادية الشهري الذي تسعى أن يتم الإتفاق عليه في الجلسة المقبلة.
 
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