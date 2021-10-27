الراعي التقى وفدي المحامين المستقلين والرابطة المارونية واطلع من الجبهة السيادية على مشاريعها

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عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، مع وفد من المحامين المستقلين الأوضاع العامة للبلاد.وجددت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" دعمها للراعي، ووضعته في أجواء المشاريع المستقبلية.وبعد اللقاء، قال كميل دوري شمعون باسم الوفد: "أتينا اليوم كجبهة سيادية من أجل لبنان للحديث عن أهمية ملف القضاء اللبناني وأهمية استمرار القاضي طارق البيطار في عمله على الرغم من الضغوطات التي تمارس والتي نستنكرها، ونطالب بفصل السلطات في لبنان وأن يبقى القانون محترما من الجميع، فنحن نعمل من أجل مصلحة كل الشعب اللبناني ولسنا طرفا بل نحن مع كل اللبنانيين".بدوره، استنكر رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض "الاعتداء الذي حصل على أهالي عين الرمانة"، لافتا الى "السابقة المتمثلة برفع دعوى ضد السيد حسن نصرالله"، مشددا على "ضرورة قيام دولة القانون والمؤسسات، وبأن تطبق على الجميع بالتساوي".واعتبر أن "استدعاء سمير جعجع كونه رئيس حزب مسيحي، هو أمر مستهجن ومعيب".