أخبار لبنان
27 تشرين الأول 2021 - 11:41
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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 25 إصابة و10 حالات حرجة ولا وفيات و658 لقاحا

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تقرير مستشفى رفيق الحريري: 25 إصابة و10 حالات حرجة ولا وفيات و658 لقاحا
Lebanon News
 صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 402
AstraZeneca: 256

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 280 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25
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- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1358 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10

- حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070".
 
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