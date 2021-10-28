انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة... وباسيل يتحدث عن مخالفة قانونية كبيرة

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انسحب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة التشريعية التي عُقدت في قصر الأونيسكو، حيث قال النائب جبران باسيل: "انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى"، وبعد النقاش في رد رئيس الجمهورية للتعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب سقط اقتراح اللجان النيابية المشتركة بسبب حصوله فقط على 61 صوتا فيما الاكثرية المطلقة المطلوبة هي 65 صوتا على اساس مادة دستورية واضحة ولأننا منذ سنوات نعتمد هذا الامر".وأضاف باسيل: "البعض في الجلسة حاول ان يعتبر ان ما جرى يفسر الدستور او يعدله لأن الهيئة مكتملة غير ان التفسير والتعديل يحتاجان الى الثلثين وهناك اصول معينة يجب اتباعها".وسأل: "ما هي الاسباب للتلاعب بقانون الانتخاب ولماذا نختلق اشكالات قانونية ودستورية؟".