أخبار لبنان
28 تشرين الأول 2021 - 07:58
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مشروع وطن الانسان: لعدم تمييع قضية انفجار المرفأ تحت أي شكل أو مسمّى

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مشروع وطن الانسان: لعدم تمييع قضية انفجار المرفأ تحت أي شكل أو مسمّى
Lebanon News
تساءل المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اين أصبحت البطاقة التمويلية مع استمرار التدهور المخيف في  الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وحذّر المجلس  خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام من تمييع قضية انفجار المرفأ تحت أي شكل أو مسمّى، معتبرا أن لا دولة من دون قضاء كما أن لا قضاء بالتراضي.
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وثمّن التضحيات التي يقوم بها القيمون وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي يحرص دائما على السلم الاهلي تحت قدسيّة الحق والعدالة، ورأى مشروع وطن الانسان" ان من الضروري تجنب عزلة لبنان من خلال اعتماد سياسات مسؤولة وحكيمة على صورة لبنان المسالم والمفيد لأشقائه العرب. 

وقال:"  الحريات التي دفع لبنان غاليا ثمنها عبر التاريخ، يهمّنا الحفاظ عليها بقدر حرصنا على ان تكون سبيلا للتأكيد على علاقاتنا التاريخية الطيبة مع محيطنا العربي والتعاون والتضامن معه".
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