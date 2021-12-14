إنفجار محول الكهرباء في ضهور الهوا - الكورة

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LBCI News Lebanon

انفجر محول الكهرباء الذي يغذي بلدة ضهور الهوا في الكورة، حيث عمل شبان البلدة على إخماد النيران، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.