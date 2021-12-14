أخبار لبنان
14 كانون الأول 2021 - 16:48
14/12/2021 16:48:47
إنفجار محول الكهرباء في ضهور الهوا - الكورة
إنفجار محول الكهرباء في ضهور الهوا - الكورة
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LBCI News Lebanon
انفجر محول الكهرباء الذي يغذي بلدة ضهور الهوا في الكورة، حيث عمل شبان البلدة على إخماد النيران، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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