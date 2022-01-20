أخبار لبنان 20 كانون الثاني 2022 - 08:39 20/01/2022 08:39:56 باسيل: اتفاقنا مع "حزب الله" فشل في بناء الدولة

باسيل: تفاهم التيار مع "حزب الله" بحاجة إلى تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله,باسيل,باسيل: تفاهم التيار مع "حزب الله" بحاجة إلى تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة

LBCI News Lebanon





ولفت باسيل في مقابلة مع وكالة "

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ورأى أن "الخلاف واضح وكبير مع حزب الله بما يخص الأمور الداخلية، وإن حُلّت فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا "أي مخطط أو هدف" بشأن انتخابات الرئاسة.



وأكد باسيل عروبة لبنان، وأنهم يريدون "أفضل العلاقات" مع دول الخليج، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم منعهم من أن تكون لهم علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران، واصفا العلاقات مع أنقرة بـ"الجيدة". اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن اتفاق "مار مخايل" بين تياره و"حزب الله" فشل في "بناء الدّولة"، داعيا إلى وضع سلاح الحزب "ضمن سياسة الدولة" من دون أن يكون الهدف هو نزعه.ولفت باسيل في مقابلة مع وكالة " الأناضول " الى أن تفاهم التيار مع "حزب الله" بحاجة إلى "تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة"، معتبرا أن عودة حزب الله إلى اجتماعات الحكومة "جزء من التجاوب مع التطوير، لكنه غير كافٍ".ورأى أن "الخلاف واضح وكبير مع حزب الله بما يخص الأمور الداخلية، وإن حُلّت فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا "أي مخطط أو هدف" بشأن انتخابات الرئاسة.وأكد باسيل عروبة لبنان، وأنهم يريدون "أفضل العلاقات" مع دول الخليج، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم منعهم من أن تكون لهم علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران، واصفا العلاقات مع أنقرة بـ"الجيدة".

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