كركي: تحويل 605 مليون ل.ل. لمستشفى البترون وإطلاق التفتيش المعاكس

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اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي انه "بالرغم من كل الأجواء غير العاديّة التي تمرّ بها البلاد ككل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، يبقى الالتزام بالواجب المهني على سلّم أولويات القيّمين على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، إدارة ومستخدمين."وأكّد في بيان "التزامه هذا الواجب الوطني من خلال القرارات والاجراءات التي يتّخذها بحقّ العاملين في الصندوق والمتعاملين معه. "وحرص كركي "على إصدار القرارات التي من شأنها تأدية التزامات الصندوق المالية والصحية والاجتماعية إزاء المتعاملين معه من مؤسسات وأصحاب عمل ومضمونين، وعلى رأس الأولويات القطاع الاستشفائي الذي أعلن غير مرّة أنه مستمرّ وباقٍ بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من الصندوق عبر السلفات المالية الشهرية التي يرفدها الضمان للمستشفيات."واشار الى انه "تمّ تحويل 605 مليون ليرة لبنانية الى مستشفى البترون لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة للمستشفى لغاية 30/6/2021، وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية فيه، وسوف تتم معالجة المعاملات التي ترد تباعاً فور ورودها إلى مكاتب ومديريات الصندوق، وذلك نظراً للعلاقات التاريخيّة التي تربط الضمان بهذه المؤسسة التي استثمرها الضمان لنهاية العام 2015، ولما يؤدّيه هذا المستشفى من خدمات صحيّة ضرورية لأبناء منطقة البترون والمدن والقرى المجاورة. "وأصدر "قراراً حمل الرقم 31 بتاريخ 20/1/2022 قضى بموجبه وضع موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2022 وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها "عشوائيًا" لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكّد من صحّة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية بحق أي مؤسسة أو تغاضٍ عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة".واكد أن "هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنّه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية بحقّ العاملين فيها ومعها."