أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 10:05
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بري التقى وفد الجمعية الوطنية الفرنسية وبحث مع حجار في مشروع اقتراح وزارة الشؤون

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بري التقى وفد الجمعية الوطنية الفرنسية وبحث مع حجار في مشروع اقتراح وزارة الشؤون
Lebanon News
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لويس بورالنج على رأس وفد
نيابي يمثل مختلف الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الجمعية الوطنية، في الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .
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وعرض بري مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الاوضاع العامة لاسيما الاجتماعية منها ومشروع اقتراح وزارة الشؤون لخدمة مؤسسات الرعاية في لبنان.
 
وقال الوزير حجار بعد اللقاء: "أضع بين يدي الرئيس بري المشروع المقترح أو الموازنة المقترحة التي سوف نضعها لخدمة مؤسسات الرعاية الإجتماعية والتي تقدمنا بها الى وزارة المالية التي نقترح فيها العودة الى سعر الكلفة او الذهاب الى سعر الكلفة 2012. "

ودعا رئيس مجلس النواب لجان المال والموازنة الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط،الى جلسه مشتركة في  العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الثاني الجاري وذلك لدرس الآتي :
- إقتراح قانون المنافسة.
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31 /7/ 2019 .
- اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 / 10 /2019 .
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