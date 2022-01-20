بوشكيان افتتح معرض "صنع في لبنان" في بغداد

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افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثّلاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الصناعة والمعادن العراقية منهل عزيز الخباز معرض " صنع في لبنان" في معرض بغداد الدولي في العاصمة العراقية.وضمّ المعرض الذي نظّمته شركة "الهيبة" Prestige ثمانين عارضاً يمثّلون قطاعات انتاجيّة عديدة لا سيّما في موادّ التجميل والموادّ الغذائيّة والألبان والأجبان والمونة والكرتون والتعبئة والتغليف والألبسة والمعدّات الصناعيّة المطبخيّة. كما كان لكلّ من السفارة اللبنانيّة في العراق وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الذي حضر رئيسها توفيق دبوسي بصفته ممثّلاً اتّحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانيّة.أبرز ما تحقّق هو الدعوة التي وجّهها بوشكيان إلى الخبّاز لزيارة لبنان وإقامة معرض " صنع في العراق" في لبنان، الأمر الذي لاقى ترحيباً لافتاً من قبل الجانب العراقي.وأطلقت مواقف ركّزت على أهميّة عودة الصناعة اللبنانية إلى السوق العراقية بزخم، تواكبها خبرات اللبنانيين في مجالات صناعة الدواء والتدريب والتعبئة والتغليف والتسويق والبرمجة والتكنولوجيا والتوثيق والأرشفة والأبحاث والدراسات.وبدا الاستعداد العراقي واضحاً لمدّ لبنان بالموادّ الأوّلية ولا سيّما النفطيّة منها الضروريّة لتصنيع منتجات عديدة تدخل في قطاعات الصناعات الكيميائيّة والبتروكيميائيّة.وقال المدير العام المفوّض لشركة الهيبة المنظّمة للمعرض وسام غلاييني " يأتي تنظيم معرض"صنع في لبنان" في العراق لدعم الشركات اللبنانية الناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، ولمساندتها في تسويق منتجاتها ولايجاد شراكات مع قطاعي الخاص والعام في العراق."ثم تحدث الوزير العراقي قائلا "نحاول الاطلاع من خلال هذا المعرض على الخبرات والامكانيات التي يمكن الاستفاده منها من الدول المجاورة. والهدف ليس التبادل التجاري ونقل البضائع وزيادة المبيعات انما الهدف هو الاطلاع على منتجات هذه الدول وكيفية التعامل معها وما هي اساليب التعبئة والتغليف والكفاءة والجودة ولمعرفة مميزات هذه المنتجات وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات ونقلها من خلال التدريب والشراكة والتعاون والاستثمار المتبادل ومن خلال التكامل الاقتصادي العربي الذي نتمناه في المستقبل للمنطقة، على أن يصبّ في مصلحة العراق. ".وقال الوزير بوشكيان "معرضَ " صُنع في لبنان" ملتقىً جامعاً لبلدَيْن وشعبَيْن يريدان التجارةَ الحرّة والتبادلَ بينهما، هذه التجارة التي تطوّرت عبر العصور وأصبحت ركناً وحاجةً للانسان. وبالعودةِ إلى معرض "صُنع في لبنان"".وتمنّى أن يحتلَّ "صُنع في لبنان" "الصدارة والأولويّة في خيارات مشترياتكم، لا لشيء، وإنما لجودتها ونوعيّتها وتمتّعها بالمواصفات الدوليّة".