إصابة طفل في حادث صدم على أوتوستراد المنية

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LBCI News Lebanon

أصيب طفل في حادث صدم على أوتوستراد المنية الدولي باتجاه طرابلس جانب مفرق مستشفى المنية الحكومي.



وعملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على إسعافه ونقله إلى داخل المستشفى، وحالته الصحية حرجة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.