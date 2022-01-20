المرتضى من المتحف الوطني: نحو مقاومة فكرية

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أكد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى "ان مواجهة من يحاول اغتصاب منجزاتنا الحضارية وتراثنا الثقافي بتجلياته المادية والروحية يكون بالمقاومة الفكرية التي تمشي جنبا الى جنب مع المقاومة العسكرية، وان ما يجمع لبنان بسوريا ليس ذلك التاريخ المشترك فحسب بل نحن شعب واحد في دولتين مستقلتين متكاملتين".كلام الوزير المرتضى جاء في خلال رعايته وحضوره اليوم في المتحف الوطني وفي حضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، تقديم متحف "نابو" ممثلا بالأستاذ جواد عدره خمس قطع أثرية من اصل سوري - تدمري الى الجمهورية العربية السورية التي استلمت هذه القطع بواسطة المدير العام للآثار السوري.وقال "إن ما يجمع لبنان بسوريا ليس ذلك التاريخ المشترك فحسب، بل هذا الحاضر الذي يجعل المستقبل أكثر سلاما وإشراقا بمقدار ما يتجذر التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي الذي يريد تدمير تاريخنا، والإرهاب التكفيري الذي يريد تشويهه، وهما في ذلك متكافلان متضامنان".