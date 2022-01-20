أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 13:18
Back

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار موازنة, بعبدا, مجلس الوزراء,جلسة,جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...
episodes
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...
Lebanon News
يعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة التاسعة من صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، اضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً