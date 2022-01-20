أخبار لبنان
20 كانون الثاني 2022 - 13:18
20/01/2022 13:18:04
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...
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LBCI News Lebanon
يعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة التاسعة من صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، اضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا.
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