جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا...

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LBCI News Lebanon

يعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة التاسعة من صباح الاثنين المقبل في القصر الجمهوري للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، اضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا.