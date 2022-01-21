أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 05:59
21/01/2022 05:59:59
شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال
شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال
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LBCI News Lebanon
أصبحت شركة OMT شركة صرافة بعدما رخص لها حاكم مصرف وباتت شركة تحويل اموال وصيرفة تحت رقم ٧٣٩ بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢ وتم نشرها بالجريدة الرسمية وأصبح اسمها omt للصيرفة.
**للإطلاع على قرار مصرف لبنان ولائحة مؤسسات الصرافة،
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