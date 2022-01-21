شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال

21 كانون الثاني 2022 - 05:59 21/01/2022 05:59:59

شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال

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LBCI News Lebanon

أصبحت شركة OMT شركة صرافة بعدما رخص لها حاكم مصرف وباتت شركة تحويل اموال وصيرفة تحت رقم ٧٣٩ بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢ وتم نشرها بالجريدة الرسمية وأصبح اسمها omt للصيرفة.

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