أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 05:59
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شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال

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شركة OMT باتت شركة صيرفة وتحويل اموال
Lebanon News
أصبحت شركة OMT شركة صرافة بعدما رخص لها حاكم مصرف وباتت شركة تحويل اموال وصيرفة تحت رقم ٧٣٩  بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢ وتم نشرها بالجريدة الرسمية وأصبح اسمها omt للصيرفة.
 
**للإطلاع على قرار مصرف لبنان ولائحة مؤسسات الصرافة، إضغط هنا.
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