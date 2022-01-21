أخبار لبنان
21 كانون الثاني 2022 - 07:24
21/01/2022 07:24:28
أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بحمدون
أجيرو: عطل طرأ في سنترال بحمدون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنترال بحمدون, عطل,أجيرو,أجيرو: عطل طرأ في سنترال بحمدون
LBCI News Lebanon
أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأكّدت أوجيرو أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أجيرو
عطل
سنترال بحمدون
إقرأ أيضاً