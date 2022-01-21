أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بحمدون

أجيرو: عطل طرأ في سنترال بحمدون

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكّدت أوجيرو أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.