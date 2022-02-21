مكتب بيرم: يتابع قضية الاعلاميين العريضي وابراهيم

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أعلن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم أن الوزير متابعة تحصيل حقوق الأعلاميين باسل العريضي وداوود ابراهيم واي مواطن لبناني عامل"، وذلك "ربطا بما حصل معهما مع المحطة الاعلامية الالمانية دوتشيه فيليه وفصلهما منها بناء على تغريدتين تعودان لأعوام ماضية تدينان التعامل مع العدو الاسرائيلي وممارسات الاحتلال في حق الفلسطينيين، وهما بذلك يراعيان القانون اللبناني الذي ارجع اليه العقد المنظم معهما، الامر الذي يفضح ازدواجية المعايير حول حرية التعبير وحقوق الانسان".وأكّد بيرم بحسب البيان، استباقيا، على ضوء ما ورده من توافر نوايا او توجه لدى بعض المحطات الاعلامية لا سيما الاجنبية منها من اعتماد بعض الامور التطبيعية مع العدو الاسرائيلي، وإقامة دورات إعلامية وزيارات الى فلسطين المحتلة، أن ذلك مخالفا للدستور والقوانين اللبنانية ويشكل جريمة مغلظة ربطا بالثوابت الوطنية اللبنانية، وتضحيات الشعب اللبناني، محذراً من أنه لن يمنح أي إجازة عمل لأي شخص أو إعلامي مهما كان دوره او جنسيته يدخل في هذه الدائرة الجرمية والخيانية ولا مساومة على ذلك.