مصلحة الابحاث الزراعية: فحوصات القمح تتم حسب الاصول

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بعد الحديث عن مشكلة نقص القمح، ووجود جزء من المشكلة بسبب الفحوصات المخبرية التي تستغرق أسبوعين، وبما أن مختبرات الأبحاث الزراعية تقوم بفحص: السموم الفطرية، الأمراض والحشرات الحجرية، الشوائب والجرثومي، والتي تستغرق بين 5 الى 7 أيام حسب الفحص، كما أن فحوصات أخرى حول ترسبات الأدوية والإشعاع النووي تتم في مختبرات أخرى. اوضحت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ما يلي:1- إن المختبرات مسؤولة عن العينة عند استلامها بالمختبر2- لا علاقة للمختبرات بأخذ ونقل العينة3- إن العينة تمثل نفسها ولا تمثل كامل شحنات القمح4- إن بعض العينات غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل معالي وزير الزراعة وهذه ليست مسؤولية المختبرات5- عمل المختبرات لم يتغير منذ سنوات، المشكلة بشراء وبجلب القمح الى لبنان6- لا تغير المختبرات أية نتيجة تحت أي ظرف أو ضغط أو طلب غير المواصفات7- لذا لا يمكن تحميل المختبرات جزءا من مسؤولية نقص القمح إذا كان صحيحا من الأسواق اللبنانية لأن المستوردين ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكري يعرفون كيفية تعامل المختبرات على أساس علمي فقط8- قانونا أو علميا لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحل مشكلة نقص القمح".