المولوي: لا خلفية سياسية لما حصل في الشمال

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرابلس,بسام المولوي,المولوي: لا خلفية سياسية لما حصل في الشمال

LBCI News Lebanon

عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعا استثنائيا بحث في الأحداث الأمنية الاخيرة لا سيما في طرابلس.



وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان لا خلفية سياسية لما حصل في الشمال، والحوادث عائلية فردية، والحادث الاخير في منطقة الراهبات هو حادث ثأري لم ينتج عنه قتلى، وهو بحاجة لمتابعة الاجهزة ولوعي المواطنين، لضبطها.

الإعلان

ولفت إلى أننا نمر في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعا، ولا يجب اتخاذ اي ذريعة امنية كي لا تكون الانتخابات.



وقال وزير الداخلية: "لقد اكد لي القادة الامنيون ان موضوع طرابلس الامني ليس له خلفية سياسية ولا امنية، ولا علاقة له بأي موضوع قد يؤثر على الانتخابات".



وأعلن ان الجرائم لم تزدد باستثناء جرائم السرقة البسيطة والنشل، واكد له رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ان هناك عددا من النشالين والسالبين يرتكبون افعالهم الجرمية في طرابلس ليلا، وتعمد الشعبة والاجهزة الى توقيفهم بأعداد كبيرة وبصورة يومية.



واكد المولوي تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي".



وأشار إلى أن القادة الامنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الارض، وهو بدوره سيتابع معهم سير هذه العمليات يوميا، وذلك لضبط الامن وطمأنة المواطنين.



كما اشار الى ان القادة الامنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان.



وأعلن انه تم البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الامني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين، متمنيا على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها.



وشدد المولوي على ضرورة مكافحة تفلت الاسعار، خصوصا واننا في شهر رمضان المبارك، مشيرا الى اننا سنعقد اجتماعا ثانيا بعد وضع الخطة الامنية للانتخابات، وسنصدر قرارا لتحديد اقلام الاقتراع بداية الاسبوع المقبل، وستتبلغ الاجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة ايضا.



واكد ان الحكومة حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، مؤكدا جهوزية الجيش وبقائه ساهرا على الامن.