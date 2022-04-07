أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 08:15
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اطلاق المؤتمر السياحي الاول لجبيل

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Lebanon News
أطلقت وزارة السياحة "المؤتمر السياحي الاول لمدينة وقضاء جبيل تحت عنوان: رؤية لسياحة مستدامة لمدينة وقضاء جبيل". 
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