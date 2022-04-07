أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 13:17
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نقابة مستخدمي الضمان دعت إلى الإضراب

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نقابة مستخدمي الضمان دعت إلى الإضراب
Lebanon News
دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المستخدمين والعاملين بكل فئاتهم إلى الإضراب عن العمل عبر التزام الحضور والامتناع عن القيام بأي عمل من الاثنين لغاية الخميس، والاستمرار في الإضراب والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات في رواتب العاملين في الضمان وبعد رفضه أيضا التزام مرسوم المساعدة الاجتماعية رقم 2022/8838، المعدل بالمرسوم 2022/8973.
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وأعلن المجلس في بيان إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات، داعيا الزملاء الى المشاركة في التحركات التي ستقررها النقابة.
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