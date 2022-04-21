أخبار لبنان
21 نيسان 2022 - 08:49
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مروان حمادة لـ"انتخابات 2022": نحن لا نواجه أعداء بل أخصاما وهذه الخصومة هي مواجهة حقيقية على خيارات مستقبلنا

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مروان حمادة لـ&quot;انتخابات 2022&quot;: نحن لا نواجه أعداء بل أخصاما وهذه الخصومة هي مواجهة حقيقية على خيارات مستقبلنا
Lebanon News
رأى النائب المستقيل مروان حمادة المرشح الى الانتخابات النيابية عن المقعد الدرزي في الشوف على لائحة "الشراكة والادارة" أن الانتخابات النيابية سلكت طريقها الى التحقق في 15 أيار، الا ان العقبات لم تزل كليا، قائلا: "العقابات قد تفاجئنا بها الحكومة والمجلس النيابي وقد يفاجئنا بها صندوق النقد الدولي وقد يفاجئنا بها أي طرف من الأطراف التي لا تريد الانتخابات".
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وقال في حديث لبرنامج "انتخابات 2022" عبر الـLBCI: "القضية ليست قضية نواب ولا عدد مقاعد بل هي شيء من الإستفتاء بين لبنان واللا لبنان". 

وأضاف: "نحن لا نواجه أعداء بل نواجه أخصاما، وهذه الخصومة ليست شخصيّة بل هي مواجهة حقيقية على خيارات مستقبلنا ومستقبل أولادنا".

واذ أكد حمادة اننا سنصل الى يوم الإنتخابات، سأل: "ماذا في 16 أيار؟" هل سنقع بالحالة العراقية؟"، مشيرا الى خشيته من الوصول الى فراغ حكومي ورئاسي بعد الانتخابات النيابية.

وأوضح أننا "لا نختار نوابا بل نختار خطاً سيمثل لبنان في أي مواجهة سياسية، عربيّة، دوليّة، مؤتمر وطني أو دولي"، مشددا على أن البلد لا يمكنه الإستمرار بحالته الحاليّة".

وردا على سؤال حول من سينال الأكثريّة النيابية، قال حمادة: "حتى الآن لا احصاءات بل فرضيات تشير الى أن هناك فريقا مهيمنا على مناطقه بالقوة وهناك فرقاء يتنافسون ومنهم من هو متحالف مع هذا الفريق". وأضاف: "اللبنانيون مدعوون في 15 أيار الى أن يختاروا بين اللوائح المشكلة بطهران ودمشق وبئر العبد، واللوائح التي شكّلها لبنانيون". 

وعن انكفاء الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الإنتخابات، قال: "أسفنا جدا لهذا الإنكفاء، لان المشهد كان سيكون مختلفا بمشاركة الحريري وتيار المستقبل بمكينته الإنتخابية". وقال: "أملي كبير بمشاركة السنة في الإقتراع ليس فقط بالإقليم، لأن السنّة في لبنان هم قوة أساسية"، مشيرا الى أن الطائفة السنية هي الأولى على لوائح الشطب.
 
 
 
 
 
 
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