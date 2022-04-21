الشامي يجري محادثات في واشنطن في محاولة لدعم لبنان.. اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

أفادت معلومات للـLBCI بأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يجري محادثات في واشنطن مع مسؤولين في كل من وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في محاولة لدعم لبنان في مواجهة أزمته لاسيما بعد توقيع الاتفاق مع صندوق التقد.



