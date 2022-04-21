جعجع يعلن ترشيح داني خاطر عن المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا

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أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب، مرشح "القوات" عن المقعد الماروني في البقاع الغربي وراشيا داني خاطر، في حضور الامين العام للحزب غسان يارد، معاون الامين العام وسام راجي، منسق البقاع الغربي وراشيا شربل الراسي، إضافة الى رؤساء المراكز وقواتيين.وألقى جعجع كلمة قال فيها: "استغرب من يعتبر منطقة البقاع الغربي وراشيا وكأنها خارج التاريخ والجغرافيا او ملحقة بشكل من الأشكال بسوريا، او من يعتبرونها ورقة في يد مشروع يبدأ في ضاحية بيروت الجنوبية ولا ينتهي في ايران، او من يعتبرها "كمالة عدد"، في وقت نعتبر ان البقاع الغربي وراشيا في نصف جغرافية وتاريخ لبنان وليس على هامشه، كزحلة وبعلبك والقاع وطرابلس والكورة والمتن وصيدا وصور وصغبين وكفريا وجب جنين ومشغرة والقرعون وخربة قنافار وراشيا القلعة وعيتا الفخار ومشغرة والمنصورة وكامد اللوز وغزة والمرج وعين زبدة والمحيدثة وضهر الأحمر وكفرقوق والعقبة".أضاف: "من البقاع الغربي وراشيا بالذات يجب ان ينطلق مشروع التغيير، باعتبار انها من الدوائر الاكثر حاجة للانماء، ومنها ايضا يجب ان يبدأ الانقاذ على خلفية حاجتها له في ظل النسيان والإهمال الذي يلحق بها. هذه المنطقة لا يمكنها الا ان تكون في صلب مشروع التغيير، الذي يحتاجه لبنان، كما كانت قلعة الثورة ومهدها في الاستقلال الاول وخزانا في الاستقلال الثاني".وجدد التأكيد أن الانتخابات في 15 أيار هي محطة مفصلية سترسم مصير لبنان للسنوات المقبلة. وقال: "تصويتنا هذه المرة لن يكون تقليديا كما كان في السابق، اذ ان هذا الاستحقاق هو الفرصة الاخيرة امامنا كشعب لبناني، فإما ننتخب خلاف كل المرات من منطلق مغاير وحسابات اخرى، أو نجدد لمن اوصلنا الى هذا الوضع اي الى حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، وعندها نرهن قرارنا لهم ونسلمهم ارزاقنا ومستقبلنا ومصير اولادنا للقضاء على ما تبقى منها".أضاف: "القرار بيدنا، علينا ان نصرخ لا والف لا، لا لن نمنحكم الثقة من جديد، لا يمكنكم اخراجنا من الجورة فأنتم من رمانا فيها، لا يمكنكم تدمير كل ما بنيناه ومن ثم تطلبون ثقتنا، لا لن نعطيكم اصواتنا مجددا لتتابعوا هوايتكم المفضلة بنهب الدولة وتفقير شعبها والسطو على ودائعه ومدخراته وجنى عمره، لا لن نمنحكم اصواتنا لتستمروا بالسلبطة على دولتنا وعلى قراراتها العسكرية والأمنية، لن نعطيكم اصواتنا مرة اخرى لمواصلة التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، لا والف لا لن نمنحكم اصواتنا لتواصلوا قتلنا ببطء كما تفعلون الان".وأشار الى أن "الفريق الوحيد الذي تنبه لما يحصل ونبه منه وسمع وسمع مع الناس وواجه وما زال يواجه من الداخل والخارج هو من يجب ان تمنحوه صوتكم. فالمطلوب في الوقت الحاضر فريق كبير ثابت على مواقفه وقوي بإرادته وقادر على تحقيق ما نطمح اليه"، قائلا: "نحن في القوات "بدنا" وفي حال منحتمونا الثقة "اكيد بيصير فينا". "نحنا بدنا ونحنا فينا" لذا صوتوا للقوات اللبنانية، صوتوا لداني خاطر، خالد العسكر، جورج عبود، غنوى اسعد ومحمد قدورة".وتوجه جعجع الى اهالي البقاع الغربي وراشيا قائلا: "اذا أردتم ان تبقى بلداتكم ممرا للكبتاغون ولسرقة البنزين المدعوم من اموالنا وخزينتنا وحدودها سائبة، انتخبوا حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، انتخبوهم هم أنفسهم. أما إذا أردتم مثلنا ان تضبطوا حدود بلداتكم امام المهربين وتقطعوا طريقها امام كل اعمال غير شرعية فصوتوا لنا، صوتوا قوات لبنانية".أضاف: "أنتم تسعون الى ما نسعى اليه، وترغبون بقرار لبناني وبربط مصيركم بمصلحة لبنان وشعبه وليس بمحور او زعامة او مفاوضات فيينا او غيرها، لذا صوتوا للقوات، لانها "منكن وفيكن ومعكن فيا". كنت أتمنى ان أكون معكم في البقاع الغربي وراشيا لنجول في ساحاتها ولكن شاءت الظروف غير ذلك، وصحيح انني اخاطبكم من معراب لكنني، إذا أراد الله، سأكون متواجدا قي وقت قريب وستكون معراب كلها عندكم".ولفت الى أن "مشروع القوات هو لبنان الـ10452 كلم، مشروعها كرامتكم وكرامة اولادكم ومستقبلكم، مشروعها اعادة الامل واسترداد الطاقات وانماء بلداتكم وتعزيز الحياة فيها، بينما مشروعهم الاستمرار في تصنيع الكبتاغون وتهريب المخدرات وتهجير الشباب وتهجير اللبنانيين واستبدالهم باللاجئين".وأوضح أن "مشروع القوات يحتاج الى كفوئين واصحاب نجاحات واخلاق وقيم، وقضيتها لا يمكن الفوز بها الا من خلال اشخاص يتمتعون بتاريخ ابيض وسجل ناجح وتقدم وكفاح".وقال: "انطلاقا من لون البقاع الغربي وراشيا الوطني الفاقع، اجتمعت الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية واختارت ترشيح داني خاطر عن المقعد الماروني".بدوره، قال خاطر: "كثر يعتقدون أننا نحلم ونتهور، لأنهم اعتادوا على أن تكون منطقتنا بعيدة ومهمشة ومخفوتة الصوت وباهتة الحضور، في وقت وحدها القوات ثورة حقيقية تحمل راية التغيير الفعلي وتؤمن بقدرتنا على التغيير".وأضاف: "بلدات البقاع الغربي وراشيا ليست مناطق أطراف فالمسافات لا تكمن في البعد إذا كان الانتماء صحيحا، ونحن كنا دائما رأس حربة فيه وصنعنا التحدي بصمودنا. نحن قلب القلب في هذا الوطن. أصواتنا لا تشترى ولا تباع، لأن نضالنا مستمر منذ سنوات لتبقى المنطقة صامدة في وجه الاحتلالات والسمسرات وفسادهم وعمالتهم".وتابع: "البقاع ليس فقط زحلة والقاع وبعلبك ودير الأحمر، مع احترامنا الكامل والتقدير لهذه المناطق، بل نحن البقاع الغربي وراشيا أيضا من ضمنها، ولدينا حضورنا وصوتنا ونضالنا في راشيا والقرعون وجب جنين وصغبين وعين زبده والمنصورة وعانا ولالا وبعلول وعميق وكفريا وعيتنيت وخربة قنافر. نحن أبناء هذه المنطقة، نريد قيادة ثورة التغيير الفعلية لنبرهن معا أن أصواتنا لا تشترى ولا تباع".وقال: "استغلوا على مدار هذه السنوات الطويلة غياب القوات اللبنانية بالترشح، وفعلوا كما أرادوا، باعتبار أن أحدا لم يواجههم، ولكن هذه المرة تحمل القوات مشروعا انتخابيا كاملا متكاملا ترغب من خلاله قيادة معركة التغيير الحقيقية لمحاربة الأسلوب الإلغائي لهذه المنطقة".وإذ أكد أن أهالي البقاع الغربي وراشيا لن يسلموا قرارهم على طبق من فضة ولن يسمحوا بشراء ضمائرهم، كما كان يحصل سابقا، شدد على أن هؤلاء سيقودون في 15 أيار مشروع الثورة لأن هذا الاستحقاق هو الفرصة الأخيرة.