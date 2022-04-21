ميشال المر يكشف عبر "سؤال انتخابي" عن الوصية التي اعطاه إياها "أبو الياس".. وبهذه الحال يزور معراب

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اعتبر المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن ميشال المر أن "الوراثة السياسية" لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار، لافتاً الى أنه لا يتعاطى السياسة فقط وانما يقف أيضاً بجانب الناس.وعن العلاقة مع حزب الطاشناق، أكد المر في حديث لبرنامج "سؤال انتخابي" عبر الـLBCI أن العلاقة ممتازة، مشيراً الى أنه لا يجب أن يتفاجأ أي فريق من هذا التحالف. وقال: "حزب الطاشناق لم يخذل "أبو الياس" فمصالحه الانتخابية كانت تقتضي أن تكون باتجاه ومصالح الطاشناق باتجاه آخر".وكشف المر أن "الوصية الوحيدة التي اعطاه إياها "أبو الياس" هي ان يبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن يبقى ضمن خط الاعتدال".وعند سؤاله عن الأشخاص الذين جنّسهم جدّه، قال: "بشارة مرهج هو من جنّسهم وليس "أبو الياس".في سياق آخر، اكد المر أنه "اذا كانت زيارة معراب تساعد وتساهم في إعادة بناء الدولة فهو مستعد لهذه الزيارة".وفي هذا الاطار، أشار المر الى أن "الانتخابات حسابات والتيار الوطني الحر حزب موجود في المتن"، مؤكداً أننا "منفتحين على التعاون لاعادة تأهيل البلد ونحن خارج منظومة "كلن يعني كلن" والثورة تسيّست وتشرذمت".وتطرق المر الى انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن هذا الانفجار فاجعة ضربت لبنان، مشدداً على أننا "نريد الحقيقة والعدالة وهناك تسييس لمجرى القضاء".