المرشح حسن كشلي للـLBCI: مشروعنا يحاكي طموح جميع اللبنانيين

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أوضح المرشح عن المقعد السني على لائحة "بيروت بدها قلب" في بيروت الثانية حسن كشلي أن مع تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي، لم تأت اللائحة التي تضمه لتحل مكان أحد أو لتكون ضد أحد، مؤكدا أن لائحة "بيروت بدها قلب" لديها مشروعها وكل مرشح يمثل اختصاصا معينا.ورأى، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن لائحة "بيروت بدها قلب" هي الاقوى في الدائرة بالمشروع الذي طرحته وهو سيطبق ويحاكي طموح اللبنانيين كافة.وأكد كشلي أنهم سيكونوا إلى جانب اللبنانيين من خلال تشريع جيد ويد متعاونة في البرلمان، مشددا على أنهم أتوا كي يعملوا من أجل التغيير.ودعا اللبنانيين عموما والبيروتيين خصوصا إلى المشاركة في الانتخابات وإعطاء صوتهم للكفوئين.ورفض المرشح في بيروت الثانية إلى طرح في البرلمان قوانين من دون تنفيذها ووضعها في الجوارير، مشيرا إلى أن قانون استقلالية القضاء من أولوياته في ظل وجود قضاة نزيهين وجريئين ووجوب اعتماد الكفاءة في التعيينات.واعتبر أن التغيير يجب أن يبدأ من مكان ما وإذا تكمنت قوى المعارضة من دخول البرلمان ولو بـ10 مقاعد سيكون هذا بداية للمشروع التغيير في لبنان وخطوة اولى نحوه.وعن الواقع التجاري في بيروت، أعرب كشلي عن أسفه من تضرر هذا القطاع في كل لبنان، مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية التي طالت التجار لم يمر مثلها من قبل.