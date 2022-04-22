المرشح جواد بولس للـLBCI: لائحتنا هي الاكثر قدرة على مواجهة السلاح والفساد واجراء الاصلاحات

الإعلان

أوضح النائب السابق جواد بولس المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا - دائرة الشمال الثالثة ضمن لائحة "شمال المواجهة"، أن 3 مرتكزات انطلقت منها اللائحة في إعلانها عنوان المواجهة وهي: أولاً مواجهة السلاح لأننا نعتبر انه لا يمكن تحقيق حلمنا بسيادة كاملة الا عن طريق مواجهة السلاح، ثانياً مواجهة الفساد ومخالفة القانون، ثالثاً المواجهة من اجل الاصلاح.وأكّد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه "يهمنا من خلال هذه الانتخابات إيصال "أشخاص يتكلمون لبناني" الى المجلس النيابي وينطلقون بمواقفهم من مصلحة لبنان"، وقال: انطلاقا من ذلك جاء شعاري للانتخابات "خللي صوتك لبناني".وأضاف: على عكس ما الذي يحصل اليوم داخل المجلس النيابي، فهناك من يتكلمون "سوري" أو "ايراني".ورداً على سؤال عن سبب "تصويب" اللائحة على مكونين هما التيار الوطني الحر وتيار المردة، أجاب: الفريقان أمّنا الغطاء المسيحي للسلاح ومن الضروري اذا اردنا الخروج من الأزمة ان نواجه هذا الغطاء المسيحي.وتحدّث بولس عن علاقات رئيس لائحة "شمال المواجهة" ميشال معوض مع الولايات المتحدة، قائلاً: أن يكون هناك شبكة من العلاقات يمكن استثمارها من اجل مصحلة لبنان هو شيء والمصالح الشخصية شيء آخر. وأضاف: أتحدى ان يقول احد ان معوض يتلقى الاوامر من الاميركيين.