أخبار لبنان
22 نيسان 2022 - 07:07
22/04/2022 07:07:33
نصار: لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها
نصار: لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها
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LBCI News Lebanon
شدد وزير السياحة وليد نصار على أهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي، مؤكدا على ضرورة حصوله في موعده.
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