أخبار لبنان
22 نيسان 2022 - 07:07
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نصار: لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها

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Lebanon News
شدد وزير السياحة وليد نصار على أهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي، مؤكدا على ضرورة حصوله في موعده. 
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