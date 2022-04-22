نصار: لضرورة اجراء الانتخابات في موعدها

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LBCI News Lebanon

شدد وزير السياحة وليد نصار على أهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي، مؤكدا على ضرورة حصوله في موعده.