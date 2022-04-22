أخبار لبنان 22 نيسان 2022 - 13:32 22/04/2022 13:32:48 وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لعامة في تقريرها اليومي تسجيل 128 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.,أعلنت وزارة الصحة ا,وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 128 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. الإعلان

الإعلان