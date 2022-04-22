أخبار لبنان
22 نيسان 2022 - 13:32
22/04/2022 13:32:48
وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا
وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 128 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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أخبار لبنان
أعلنت وزارة الصحة ا
لعامة في تقريرها اليومي تسجيل 128 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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