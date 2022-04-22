أخبار لبنان
22 نيسان 2022 - 13:32
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وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة: حالتا وفاة و128 اصابة جديدة بكورونا
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 128 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 
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