الإتحاد العمالي العام: لوقفة تضامن وتعاون تهيء لخطة نهوض وتعاف

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حذر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من تسارع الإنهيار، داعيًا إلى وقفة تضامن وتعاون تخفف معاناة المواطنين وتحد من هجرتهم.ونبه في بيان إلى تحرك قضية رفع الدعم عن القمح، وامتناع البنك الدولي عن تمويل إستجرار الطاقة من مصر والأردن، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي رفع أسعار المولدات الكهربائية، وطرح قضية رفع أسعار الإتصالات دون تقدير إنعكاسات ذلك على المستهكلين، وطرح مشروع الكابيتال كونترول متأخرًا بمرجعيته الديكتاتورية غير القابلة للمراجعة أو المحاسبة، وتصاعد وتيرة العنف والسرقة والإعتداءات، وارتفاع سعر صرف الدولار مع هستيريا رفع أسعار السلع.وسأل: "ألا يؤشر هذا التحريك المتعمد إلى نوايا سيئة ومبيتة تنتظر اللبنانيين وتساهم في مزيد من الإنهيار والتأزم؟"كما دعا إلى وقفة تضامن وتنسيق وتعاون وتضحية تهيء لخطة نهوض وتعاف تعيد الأمل المفقود إلى الللبنانيين وتخفف من معاناتهم ومن سعيهم إلى الهجرة".